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Звезда сборной Панамы по футболу расстрелян средь бела дня
06.09.2023 07:10 Алина Груднева

Звезда сборной Панамы по футболу расстрелян средь бела дня

Защитник футбольного клуба "Индепендьенте" и национальной сборной Панамы Хильберто Эрнандес был убит средь бела дня.

Трагедия произошла в городе Колон, перед жилым домом его матери.

Звезду панамской сборной расстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Это случилось, когда 26-летний Эрнандес отдыхал с группой друзей в кафе. Кроме него, ранения получили еще пять человек.

По данным местной полиции, подозреваемый в убийстве арестован. Его личность и мотивы не раскрываются.

Это уже второй случай за шесть лет, когда гибнет от рук гангстеров игрок панамского футбола. Хильберто Эрнандес дебютировал в составе национальной сборной в марте 2023 года в матче против Гватемалы.

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