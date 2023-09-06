



Звезда сборной Панамы по футболу расстрелян средь бела дня

Защитник футбольного клуба "Индепендьенте" и национальной сборной Панамы Хильберто Эрнандес был убит средь бела дня.



Трагедия произошла в городе Колон, перед жилым домом его матери.



Звезду панамской сборной расстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Это случилось, когда 26-летний Эрнандес отдыхал с группой друзей в кафе. Кроме него, ранения получили еще пять человек.



По данным местной полиции, подозреваемый в убийстве арестован. Его личность и мотивы не раскрываются.



Это уже второй случай за шесть лет, когда гибнет от рук гангстеров игрок панамского футбола. Хильберто Эрнандес дебютировал в составе национальной сборной в марте 2023 года в матче против Гватемалы.

