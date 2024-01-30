



Золото дисквалифицированной россиянки ОИ-22 получат американцы

Несколько американских олимпийцев получат золотые медали за свое выступление на зимних Играх 2022 года в Пекине, объявили официальные лица.

Олимпийская команда США по фигурному катанию, получит золотые медали после того, как российская фигуристка Камила Валиева, изначально завоевавшая золотую медаль, была дисквалифицирована из-за положительного теста на запрещенный препарат.



Валиева, которой на момент завоевания золотой медали было 15 лет, останется с пустыми руками после того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую звезду на четыре года, начиная с даты, когда она сдала положительный тест, 25 декабря 2021 года. Тест был сдан за шесть недель до начала Олимпийских игр. Санкция аннулирует любые результаты после этой даты.



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Золотые медали получат американцы Эван Бейтс, Карен Чен, Натан Чен, Мэдисон Чок, Закари Донохью, Брэндон Фрейзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.



Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) получил информацию о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) присудит золото США в командных соревнованиях, после того как стало известно о положительном тесте Валиевой.



МОК сообщил USOPC, что "очень сочувствует спортсменам, которым пришлось ждать два года, чтобы получить окончательные результаты своих соревнований", - говорится в копии электронного письма, полученного The Associated Press. "МОК свяжется с соответствующими Национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию вручения олимпийских медалей".



Пока неясно, как дисквалификация Валиевой повлияет на серебряные и бронзовые медали. Япония завершила соревнования третьей и может переместиться на второе место.



Несмотря на положительный тест, российская команда все еще может заработать медаль на соревнованиях, в зависимости от того, как будет интерпретировано правило подсчета очков. Если комиссия снимет с Валиевой очки за два вида программы, в которых она выступала, вместо того чтобы полностью дисквалифицировать ее команду, то Россия займет третье место, опередив Канаду.



