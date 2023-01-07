



Закон о браке: Саудовская Аравия может сделать исключение для Роналду

Власти Саудовской Аравии, где действует жесткий закон о браке, могут сделать исключение для Криштиану Роналду, который переехал в страну в рамках контракта с "Аль-Насром".



Об этом сообщает The Daily Mail.



В частности, Роналду, проживающий в гражданском браке с Джорджиной Родригес, как ожидается, не попадет под жесткие санкции в связи с нарушением закона. Парочка не состоит в браке, но имеет при этом пятерых детей.



Согласно закону, не состоящим в браке парам запрещено жить вместе в Саудовской Аравии.



"Хотя законы по-прежнему запрещают сожительство без брачного контракта, власти начали закрывать глаза и никого не преследуют. Конечно, эти законы используются, когда есть проблема или преступление", — пояснил изданию один из практикующих юристов.