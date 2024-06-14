



"Ювентус" приветствует нового тренера: картина из игральных костей

12 июня было объявлено о подписании контракта туринского "Ювентуса" с новым главным тренером – итальяно-бразильцем Тьяго Моттой.



Самый титулованный клуб Италии, завоевавший в своей истории 38 скудетто, возглавил уже 48-й наставник, за более чем 120-летнюю историю (включая тех, кто, пришел повторно и и.о.).



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Клуб уже приветствовал нового главного тренера видео с мячами на "Альянс-Стэдиум", а один из поклонников "Старой Синьоры" сделал из игральных костей приветственный портрет новому алленаторе.



Примечательно, что объявление о подписании контракта, произошло 12 июня 2024 года – ровно через 30 лет, когда было объявлено, что "Ювентус" возглавит Марчелло Липпи. Легендарный наставник, при котором "Ювентус" выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок. 4 раза выходил в финал Лиги Чемпионов, в том числе 3 раза подряд (1996-1998). А также тренер, который привел Италию к победе на чемпионате мира 2006.







