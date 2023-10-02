



Я виню этот "Вагнер": Наемника подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы

Следственный комитет Липецка возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя Владимира В., подозреваемого в убийстве четырехлетней дочери своей жены. Как выяснила ASTRA, ранее он служил в Росгвардии, а 31 августа 2023 года вернулся с войны в Украине, где служил в составе ЧВК "Вагнер".



По версии следствия, вечером первого октября 2023 года Владимир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой Татьяной В. Он избил женщину и ее дочь от первого брака Катю. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть девочки и предварительно установили, что мужчина нанес ей удары по голове Владимира задержали.



"Не знаю, как это могло произойти, я лично виню этот "Вагнер". Он после него пришел сам не свой. Он стал какой-то замкнутый, меньше общался, меньше разговаривал. Что ни спросишь – "ага", "угу" и все. Контузия у него была. Он и до этого по контракту служил. Не знаю, как это произошло… Татьяна побита, сказали серьезных травм нет, а какая рана есть – cмерть ребенка – это уже лечить очень тяжело", – рассказала мать Владимира.



Это не первый случай, когда вернувшиеся с войны бойцы ЧВК "Вагнер" совершают тяжкие преступления. Так, в сентябре 2023 года помилованному Владимиром Путиным наемнику Сергею Руденко дали 11,5 лет колонии за новое убийство. Он, как утверждает следствие, "задушил женщину с помощью тканевого шнурка и нанес ей множественные удары ножом в область шеи".