



Во Франции захотели запретить Израилю выступать на Олимпиаде под своим флагом

Во Франции 26 левых законодателей предложили запретить израильским спортсменам выступать на Олимпийских играх под своим флагом.



Об этом сообщает израильское интернет-издание Ynet.



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Уточняется, что группа депутатов обратилась с таким предложением к президенту Международного олимпийского комитета.



Французские депутаты считают, что это послужило бы ответом на "беспрецедентные военные преступления" против палестинцев в Газе.