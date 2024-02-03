



Валиева дала первый комментарий после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева впервые вышла на связь после ее дисквалификации.



Напрямую лишения "золота" на Олимпиаде она комментировать не стала.



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Тем не менее, она поблагодарила россиян, которые ее поддержали.







Как сообщалось ранее, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за допинга.



Теперь ей предстоит дать показания по поводу апелляции в деле об отмене временного отстранения.