Валиева дала первый комментарий после дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева впервые вышла на связь после ее дисквалификации.
Напрямую лишения "золота" на Олимпиаде она комментировать не стала.
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Тем не менее, она поблагодарила россиян, которые ее поддержали.
Как сообщалось ранее, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за допинга.
Теперь ей предстоит дать показания по поводу апелляции в деле об отмене временного отстранения.