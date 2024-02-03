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Валиева дала первый комментарий после дисквалификации
03.02.2024 11:47 Алина Груднева

Валиева дала первый комментарий после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева впервые вышла на связь после ее дисквалификации.

Напрямую лишения "золота" на Олимпиаде она комментировать не стала.

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Тем не менее, она поблагодарила россиян, которые ее поддержали.



Как сообщалось ранее, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за допинга.

Теперь ей предстоит дать показания по поводу апелляции в деле об отмене временного отстранения.

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