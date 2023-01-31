



В Японии под снежной лавиной погиб чемпион мира по фристайлу

В снежную ловушку попал известный американский спортсмен Кайл Смейн. Трагедия произошла, когда он вместе с друзьями отдыхал на горнолыжном курорте. Об этом сообщает The Sun.



Титулованный американский спортсмен Кайл Смейн погиб в возрасте 31 года. Трагедия произошла в воскресенье, 29 января. Смейн и четверо его друзей катались на лыжах на японском горнолыжном курорте Цугайке у горы Хакуба Норикура высотой 2469 метров.



С горы сошла снежная лавина, под которую попали Смейн и еще один американский спортсмен. Лавину спровоцировал австрийский горнолыжник, находившийся в другой группе. Трем друзьям Кайла удалось спастись из-под снежной ловушки. Очевидец трагедии, фотограф Гундерсон рассказал подробности происшествия.



“Кайла подбросило метров на 50, а затем засыпало снегом. Рядом с ним обнаружили его друга, умершего от травм внутренних органов. А вот еще один наш товарищ был покрыт снегом на глубине полтора метра и пробыл там 25 минут, но его удалось спасти”, – рассказал очевидец происшествия.



За несколько часов до трагедии Кайл Смейн опубликовал видео в Instagram. Спортсмен увлеченно рассказывал, как ему нравится отдыхать в Японии.