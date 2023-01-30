



Два иностранца погибли в результате схода лавины на горе Нагано

По словам полиции, два лыжника были среди 13 человек в трех группах, все иностранные граждане, которые находились за пределами патрулируемых зон возле горного курорта Цугайке в деревне Отари, когда в воскресенье, 29 января, сошла лавина.



По данным полиции, трое других лыжников, пострадавших от лавины, были среди 11 спустившихся с горы. Девять добирались пешком, а двое других передвигались на снегоходах. Полиция сообщила, что один из лыжников, который, как первоначально сообщили местные спасатели, сломал руку, на самом деле получил вывих правого плеча.



В полицию обратился иностранный лыжник, ставший свидетелем схода снега на восточном склоне горы Хакуба Норикура высотой 2469 метров недалеко от границы с префектурой Ниигата.



Полиция не смогла сразу начать поиски в воскресенье из-за погодных условий и других факторов. Сход лавины произошел около 14:30 в отдаленной местности.



Спасатели нашли пропавших лыжников мертвыми на восточном склоне горы Хакуба Норикура после обширных поисков.



Японские власти не раскрыли их личности, но подтвердили, что они были из группы из пяти иностранных лыжников.



Местная полиция заявила, что, по их мнению, во время схода лавины мужчины катались вне трасс отдельно от остальной группы.



Предупреждение о лавинах было выпущено для северного региона Нагано, включая деревню.



По данным Японского метеорологического агентства, в последние несколько дней в регионе наблюдался сильный снегопад, и по состоянию на 15:00 воскресенья скопившийся снег достиг 103 сантиметров по сравнению с 77 сантиметрами в пятницу вечером.



Это означает, что существует риск "поверхностных лавин", при которых сползает слой свежего снега, сказал представитель агентства.

