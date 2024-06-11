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В РФ экстренно госпитализирована олимпийская чемпионка
11.06.2024 13:46 Алина Груднева

В РФ экстренно госпитализирована олимпийская чемпионка

В Москве экстренно госпитализирована двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, Мастеркова находится в состоянии средней степени тяжести. 

Спортсменка попала в нейрохирургическое отделение и готовится к операции. Журналисты выяснили, что у Мастерковой выявлена опухоль в голове.

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