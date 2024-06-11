В РФ экстренно госпитализирована олимпийская чемпионка
В Москве экстренно госпитализирована двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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По предварительным данным, Мастеркова находится в состоянии средней степени тяжести.
Спортсменка попала в нейрохирургическое отделение и готовится к операции. Журналисты выяснили, что у Мастерковой выявлена опухоль в голове.