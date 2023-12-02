



В МОК сказали, когда решат судьбу спортсменов из РФ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет до сих пор не принял решение о том, допускать ли российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже.



По данным Inside The Games, такое заявление сделал президент МОК Томас Бах.



Он не исключил вероятности того, что россияне будут допущены, но при условии, что они не будут выступать под флагом РФ. Также для их участия будут проработаны определенные условия.



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"Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт... Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК", - подчеркнул Бах.



По его словам, решение будет принято в ближайшие месяцы по итогам переговоров на Олимпийском саммите, который состоится, вероятнее всего, в марте.