В Катаре начался Чемпионат мира по футболу
В Катаре началась церемония открытия Чемпионата мира по футболу. В ней принял участие голливудский актер и ведущий научных передач на Discovery chanel Морган Фримен.
85-летний актер рассказал о событии в прямом эфире и произнес речь об "эмоциях, которые связывают нас всех сейчас".
На церемонии открытия на стадионе "Аль-Байт" музыкальным хедлайнером воскресного шоу стала ливанская певица Мириам Фарес, которая исполнила официальный гимн Чемпионата мира "Тукох Така" вместе с Ники Минаж и Малумой перед 60 тысячами болельщиков. Звезда Болливуда Нора Фатехи исполнила еще один сингл Чемпионата мира "Light The Sky".
Большинство присутствовавших болельщиков были местными жителями Катара, но один угол стадиона был заполнен шумной группой эквадорских болельщиков.
Кубок ЧМ-2022 уже доставлен на стадион
Чемпионат начался матчем Катара и Эквадора. Первый год ЧМ-2022 забил Эннер Валенсия в ворота Катара на 3-й минуте матча.