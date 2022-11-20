



В Катаре начался Чемпионат мира по футболу

В Катаре началась церемония открытия Чемпионата мира по футболу. В ней принял участие голливудский актер и ведущий научных передач на Discovery chanel Морган Фримен.



85-летний актер рассказал о событии в прямом эфире и произнес речь об "эмоциях, которые связывают нас всех сейчас".

⚽️ Эннер Валенсия забил Катару уже на 3-й минуте! Это первый гол ЧМ-2022!#ЧМ2022 pic.twitter.com/3Mvaaz3mS5 — Телеспорт (@telesporttv) November 20, 2022

На церемонии открытия на стадионе "Аль-Байт" музыкальным хедлайнером воскресного шоу стала ливанская певица Мириам Фарес, которая исполнила официальный гимн Чемпионата мира "Тукох Така" вместе с Ники Минаж и Малумой перед 60 тысячами болельщиков. Звезда Болливуда Нора Фатехи исполнила еще один сингл Чемпионата мира "Light The Sky".Большинство присутствовавших болельщиков были местными жителями Катара, но один угол стадиона был заполнен шумной группой эквадорских болельщиков.Кубок ЧМ-2022 уже доставлен на стадионЧемпионат начался матчем Катара и Эквадора. Первый год ЧМ-2022 забил Эннер Валенсия в ворота Катара на 3-й минуте матча.