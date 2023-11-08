



В Instagram заблокирован аккаунт Манора Соломона за поддержку Израиля

В социальной сети Instagram заблокировали аккаунт вингера "Тоттенхэм Хотспур" и национальной сборной Израиля, бывшего игрока донецкого "Шахтера" Манора Соломона.



Страница футболиста попала в "бан" за "произраильскую пропаганду" после начала войны.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным 12-го канала израильского ТВ, судя по всему, аккаунт Соломона был заблокирован из-за жалоб, поступивших со стороны пропалестинских пользователей.