



В Англии уволен кот-талисман футбольного клуба за флирт с девушками

Руководство лондонского футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" уволило талисман команды - черного кота-маскота Джуда.



Об этом сообщает британский таблоид The Sun.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что мужчина, работающий в костюме кота, уволен за неподобающий флирт с девушками во время матчей.



По мнению руководства футбольного клуба, Джуд должен был поддерживать команду, но вместо этого отвлекался на болельщиц. Хотя его и любили в команде, терпение в конечном итоге лопнуло.