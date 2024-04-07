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В Англии уволен кот-талисман футбольного клуба за флирт с девушками
07.04.2024 18:17 Алина Груднева

В Англии уволен кот-талисман футбольного клуба за флирт с девушками

Руководство лондонского футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" уволило талисман команды - черного кота-маскота Джуда.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Уточняется, что мужчина, работающий в костюме кота, уволен за неподобающий флирт с девушками во время матчей.

По мнению руководства футбольного клуба, Джуд должен был поддерживать команду, но вместо этого отвлекался на болельщиц. Хотя его и любили в команде, терпение в конечном итоге лопнуло.

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