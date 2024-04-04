



Ультрас напали в Польше на экс-тренера киевского "Динамо" Хацкевича

В Польше ультрас избили знаменитого футбольного тренера Александра Хацкевича.



По данным издания Meczyki.pl, это случилось во время тренировки клуба "Заглембе" Сосновец.



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Уточняется, что на экс-тренера киевского "Динамо" напали 3 апреля. Сторонники польской футбольной команды прорвались на территорию стадиона и словесно атаковали Хацкевича. Одними криками обойтись не получилось.



Тренера ударили в лицо, а также нанесли ему несколько ударов ногами. Стычка с ультрас произошла после позороного поражения команды.



"Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уклоняться, умею давать отпор", — прокомментировал Хацкевич, пожаловавшись на плохие условия в сфере безопасности на тренировках.

