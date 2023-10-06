



Украина требует санкций МОК против РФ за включение оккупированных территорий

Министерство молодежи и спорта Украины призвало Международный олимпийский комитет (МОК) ввести санкции против Олимпийского комитета России после включения им оккупированных территорий Украины в состав олимпийских советов. Об этом сообщили в Минмолодежьспорта.



Так, Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) направил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором осуждает действия, связанные с включением олимпийских советов на оккупированных территориях, таких как Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, в состав олимпийского комитета России.



В заявлении говорится: "НОК Украины настойчиво призывает все международные спортивные организации и сообщество к решительным мерам против этого бесправия. Такие действия со стороны России нарушают универсальные принципы спорта и представляют угрозу международному спортивному сообществу, вызывая политизацию спортивных соревнований и подрывая доверие к Олимпийскому движению", – говорится в заявлении Минмолодежьспорта Украины.