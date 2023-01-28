



Украина объявит бойкот Олимпийским Играм в случае допуска россиян и белорусов

Международный олимпийский комитет продолжает искать пути, чтобы россияне и белорусы, несмотря на войну, продолжили выступать в соревнованиях. Остро встал вопрос их участия в Олимпийских Играх-2024. Президент организации Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Белоруссии могут выступать только под нейтральным флагом без гимна и других государственных символов. Это крайне возмутило Президента Украины Владимира Зеленского.



На такое решение отреагировал и Национальный олимпийский комитет Украины. Уже 3 февраля НОК проведет внеочередную Генеральную ассамблею, где обсудит возможный бойкот Олимпийских игр в Париже. В организации намерены игнорировать это событие, если россиянам и белорусам разрешат участвовать в соревнованиях. При этом Томас Бах уже высказался о возможном бойкоте Украины.



“Россияне и белорусы могли выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Миссия МОК – собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады. Бойкот не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян”, – заявил глава МОК.



Тем не менее некоторые спортсмены продолжают полностью поддерживать Украину. К примеру, шведские лыжницы готовятся объявить бойкот соревнованием, если табу для белорусских и российских олимпийцев будет снято.