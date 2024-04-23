УЕФА в обход санкций продал права на трансляцию ЛЧ России
УЕФА в обход санкций продал России права на трансляцию Лиги чемпионов.
Срок соглашения с Матч ТВ должен был истечь летом 2024 года.
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Несмотря на это в РФ все равно будут транслировать Лигу чемпионов через Казахстан.
УЕФА, в частности, отдал права компании Quest Media, которая делегирует полномочия "Окко".
Считается, что она связана с бывшими топ-менеджерами российской премьер-лиги и одной из букмекерских контор.