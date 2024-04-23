



УЕФА в обход санкций продал права на трансляцию ЛЧ России

УЕФА в обход санкций продал России права на трансляцию Лиги чемпионов.



Срок соглашения с Матч ТВ должен был истечь летом 2024 года.



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Несмотря на это в РФ все равно будут транслировать Лигу чемпионов через Казахстан.



УЕФА, в частности, отдал права компании Quest Media, которая делегирует полномочия "Окко".



Считается, что она связана с бывшими топ-менеджерами российской премьер-лиги и одной из букмекерских контор.