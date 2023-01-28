



UEFA и FIFA могут запретить товарищеские матчи с россиянами

Украинская ассоциация футбола UAF призывает UEFA и FIFA запретить проведение даже товарищеских поединков с участием команд из РФ.



Запрет на проведение товарищеских поединков с российскими командами еще не объявляли официально. Поэтому ряд европейских команд продолжают участвовать в неофициальных матчах с российскими коллективами. Такие встречи прошли, например, на зимнем собрании в Турции.



UAF такая позиция европейских команд не устраивает. Поэтому украинская ассоциация решила попросить мировые организации об ужесточении санкций в отношении российских команд. Пресс–секретарь сборной Украины Александр Гливинский высказался по поводу ситуации.



“Хотя игры в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции русского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, в том числе спортивных. Россия и ее приспешница Беларусь должны быть полностью изолированы”, – рассказал Гливинский.



Недавно болгарский клуб Левски отказался спарринговаться со Спартаком и Уралом. Чуть позже о нежелании играть с командами из РФ объявили еще клубы из Венгрии и Болгарии. Также сборная Боснии и Герцоговины планировала поединок со сборной России, но после бойкота со стороны игроков и фанатов сборная была внуждена отказаться от проведения матча.

