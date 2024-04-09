



Тренер Дон Стейли приветствует трансгендеров в женском спорте

Тренер женского баскетбольного клуба Университета Южной Каролины Дон Стейли не боится споров. Лидер непобедимых "Гэмэкокс" заявила, что будет рада появлению трансгендерных спортсменок в женском спорте.



Больше внимания к женскому баскетболу привело к появлению более жестких вопросов к ведущим тренерам этого вида спорта. Перед матчем национального чемпионата против Айовы один из репортеров спросил Стейли, следует ли разрешить трансгендерным спортсменкам играть с цисгендерными женщинами.



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"Если вы считаете себя женщиной и хотите заниматься спортом... вы должны иметь возможность играть", - сказала Стейли.

Согласно действующим правилам, спортсмены-трансгендеры могут участвовать в женских видах спорта, если уровень тестостерона не превышает определенного порога. Максимальное количество тестостерона варьируется в зависимости от вида спорта.



Хотя в этом сезоне в женском баскетболе первого дивизиона не было спортсменов-трансгендеров, этот вопрос остается в центре внимания.

