



Топ-10 самых дорогих легионеров Украины

Падение уровня чемпионата Украины увеличило представительство в ведущих европейских первенствах.



Ниже представлена десятка самых дорогих отечественных футболистов за пределами украинской Премьер-лиги.



Недавнее летнее трансферное окно в Европе впервые за многие годы было интересно и украинскому болельщику. Ведущие исполнители сборной Украины стали объектом охоты именитых и не совсем коллективов на Западе, так что перипетии вокруг будущего Анатолия Трубина, Руслана Малиновского, Артема Довбика и Романа Яремчука были в центре внимания фанатов, пишет "РБК-Украина".



Эти четверо футболистов, а также экс-защитник донецкого "Шахтера" Богдан Михайличенко и бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук трудоустроились в европейских чемпионатах. Однако в тройке самых дорогих украинских игроков перемен не произошло. Лидером остался вингер "Челси" Михаил Мудрик, хотя и рыночная стоимость звезды упала на 10 миллионов с весны.



Михаил Мудрик ("Челси", 50 млн евро)



Новый сезон украинец начал в статусе футболиста ротации. Новый наставник "синих" Маурисио Почеттино сменил игровую схему, отказавшись от чистых вингеров. В формации 3-4-2-1 воспитаннику "Шахтера" сложнее отыскать себя. Впрочем, травмы других атакующих игроков еще подарят шансы украинцу.



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Александр Зинченко ("Арсенал", 42 млн евро)



Из-за повреждения икроножной мышцы универсал команды Микеля Артеты пропустил всю предсезонную подготовку. Однако у "Арсенала" впереди длинная дистанция, а роль Зинченко в ней – среди решающих. Зинченко в игру вводят постепенно. Сначала он сыграл 35 минут за "канониров", а затем в пределах 75-ти за лондонцев и в сборной (дважды).



Виталий Миколенко ("Эвертон", 25 млн евро)



А вот дела у другого украинского "левши" из АПЛ плохи. Он тоже пропустил межсезонье из-за проблем со здоровьем, но восстановление не вернуло Миколенко в старт. Наставник "Эвертона" Шон Дайч пока делает ставку на 38-летнего ветерана Янга, но результаты в лиге (3 поражения и ничья) либо заставят вернуть украинца, либо приведут к отставке коуча.



Виктор Цыганков ("Жирона", 22 млн евро)



Зато все хорошо у бывшего лидера "Динамо". Цыганков, на удивление, быстро освоился в новых обстоятельствах. На "Монтиливи" его освободили от фланговых оков, а украинец расцвел в роли свободного художника. Статистика в "Жироне" – 3 гола, 7 ассистов за полгода – немного обманчива. Влияние Цыганкова на игру более значительное.



Анатолий Трубин ("Бенфика", 22 млн евро)



Пол-лета стараниями разнообразных инсайдеров голкипера сборной сватали в "Интер". Ослепленные чемоданами с деньгами за Мудрика боссы "Шахтера" повесили на Трубина заоблачный ценник. Впрочем, миланцы с королем трансферов Беппе Мароттой во главе не желали платить ни евроцентом больше за исполнителя с годом контракта. Пришлось продать вратаря "Бенфике" за 10 млн, чтобы не потерять бесплатно.



Илья Забарный ("Борнмут", 20 млн евро)



Центрбек национальной команды потратил полгода на адаптацию в Англии. Назначение Андони Ираолы новым тренером "Борнмута" немного насторожило. Казалось, что позиции Забарного шатки. Но украинец отыграл все 90 минут в четырех поединках АПЛ, а затем был настоящим "боссом" и в сборной. И это еще только в сентябре ему стукнул 21...



Руслан Малиновский ("Дженоа", 15 млн евро)



В футболе парадоксы явление нечастое. Впрочем, этим летом "Марсель" выкупил контракт украинца, хотя он был не нужен новому наставнику команды Марселино. Таковы были условия арендного соглашения с "Аталантой". Малиновский в Лиге 1 своим не стал, поэтому спрос на него был прежде всего в Италии. Писали о "Торино" и "Болонье", но хавбек оказался в "Дженоа". Перспектива – вернуть кондиции и быть основным.



Артем Довбик ("Жирона", 15 млн евро)



Когда в начале июня форвард подписал новый контракт с "Днепром-1", фанаты его списали. Мол, теперь никогда не уедет из УПЛ. Однако и вице-чемпион, и сам Довбик удивили. Сразу после вылета из квалификации Лиги чемпионов нападающий оказался в "Жироне" Цыганкова. На эмоциях украинец забил в стартовом туре, но теперь пришло время борьбы. Пока конкуренцию выиграл Стуани.



Роман Яремчук ("Валенсия", 5 млн евро)



Пополнил украинскую колонию в Испанию и воспитанник "Динамо". После двух неудачных сезонов Яремчук попробовал перезагрузиться. Он пытался вырвать свой шанс у "Брюгге", забивая в Лиге конференций (4 гола в двух матчах). Но в обойму не вернулся. Зато поехал в кризисную "Валенсию", где беда с центрфорвардами.



Андрей Лунин ("Реал", 5 млн евро)



По сравнению с Цыганковым, Довбиком и Яремчуком Лунин – старожил Ла Лиги. В Испанию вратарь перебрался еще пять лет назад, но стать основным в "Реале" так и не смог. За считанные дни до старта чемпионата мадридцы неожиданно потеряли на весь сезон основного кипера Куртуа. Лунин начал сезон основным, но трансферное окно еще было открытым, поэтому Королевский клуб пригласил более статусного Кепу.