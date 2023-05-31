



Тхэквондо: Иранка намеренно проиграла, чтобы избежать встречи с израильтянкой

Иранка Газаль Султани, в прошлом чемпионка мира среди юниоров, пыталась инсценировать травму и даже умудрилась проиграть, только чтобы не конкурировать с израильтянкой Авишаг Семберг на Чемпионате мира по тхэквондо в Баку.



Третий день Чемпионата мира, проходящего в столице Азербайджана Баку, открылся в среду утром с участием призера Олимпийских игр Авишаг Семберг. Израильская спортсменка, выступавшая в весовой категории до 49 кг и занимавшая седьмое место в мире, автоматически прошла во второй круг, где ждала победителя между иранкой Газаль Султани, прошлогодней чемпионкой мира среди кадетов, и египтянкой Яной Хатаб.



Иранка, хорошо начавшая бой и выигравшая первый раунд, сбавила обороты в следующих двух раундах, стоя на поле и позволяя сопернице набирать очки, не особенно защищаясь. К тому же она попыталась инсценировать травму, но в итоге продолжила борьбу, вплоть до поражения.



Это не первый случай, когда иранские спортсмены избегают встреч с израильтянами на спортивном поле. Самым известным случаем является поединок дзюдоиста Саида Мулая на чемпионате мира в 2019 году, когда он получил угрозы в адрес членов его семьи и должен был намеренно проиграть в полуфинале, чтобы не встретиться в финале с Саги Муки, чемпион мира 2019 года.