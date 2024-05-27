



Теннисистка, заработавшая $6 млн ограбила виллу. Вывезли даже ковры, но не все

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, которая в этом месяце объявила о завершении своей карьеры, ограбила виллу, неподалеку от Флоренции, где проживала с семьей.



Вилла не была в ее собственности. Они ее снимали.



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И вот, по завершении аренды, стоимость которой так и не была выплачена (сразу за 6 месяцев), хозяин обнаружил, что его ограбили.



Владелец виллы сообщает об ущербе в 50-100 тысяч евро. Как он говорит, соседи сообщили, что к дому подъехали несколько фургонов.



"Дом оказался полупустой, когда я оказался на месте. Вынесли антикварный стол, весом 500 кг и персидские ковры. Но в саду осталась другая мебель и сложенные ковры. Вероятно они просто не смогли это все разместить в фургонах", - говорит владелец.



Сообщается, что Джорджи и ее семью уже разыскивает налоговая служба Италии из-за проблем с незадекларированными доходами. Они задолжали 480 тысяч евро. Это якобы и стало причиной того, что итальянская теннисистка неожиданно завершила карьеру. Предполагается, что Камила сейчас находится в США.



Джорджи 32 года. За свою карьеру в профессиональном теннисе она заработала 6,4 млн долларов. В рейтинге WTA, она занимала 26-ю позицию в октябре 2018-го. В последний раз выходила на корт в марте этого года.



Неоднократно снималась в популярных журналах и считалась секс-символом итальянского тенниса.

