



Тайсон Фьюри сделал неожиданный комплимент Александру Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал неожиданный комплимент украинскому боксеру Александру Усику.



Соответствующий комментарий он предоставил изданию Boxingnews24.



"Я считаю Усика хорошим боксером. Не намерен преуменьшать его достижения. Он стал абсолютным чемпионом в крузервейте и взял титулы в супертяжелом дивизионе", - отметил Фьюри.



Он считает, что Усик сделал фантастичную карьеру. Хотя более опасным для себя считает Джо Джойса.



"Тем не менее, я уверен, что с ним справлюсь", - добавил он.



Напомним, 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил звание Чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, а также после боя вызвал на поединок Александра Усика, прокричав ему в лицо: "Усик, мусор, ты следующий".