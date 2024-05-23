



Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом грозненского футбольного клуба "Ахмат".



Он сменил в этой должности Магомеда Даудова.



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Что примечательно, сын Кадырова ранее был назначен министром спорта в Чечне.



Также он возглавлял министерство по делам молодежи. Такое активное продвижение Ахмата по карьерной лестнице проходит, несмотря на юный возраст. Сыну Кадырова - 18 лет.