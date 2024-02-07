



Стало известно, что нашли в крови Валиевой: фигуристка нелепо оправдалась

Скандал вокруг дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года набирает обороты.



Спортивный арбитражный суд 7 февраля обнародовал мотивировочную часть по ее делу.



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Уточняется, что в крови Валиевой выявили запрещенный препарат экдистерон. Спортсменку дисквалифицировали как взрослую, поскольку она не смогла предоставить доказательство того, что нарушила допинг-правила не намерено.



Сама Валиева уже ответила на обвинение в употреблении экдистерона. Россиянка заявила, будто это вещество попало в организм через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, на которой измельчал препарат.