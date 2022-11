"Спасите Украину": задержанного на ЧМ-2022 в Катаре болельщика отпустили

Власти Катара без каких-либо жестких последствий отпустили итальянского болельшика, выбежавшего на поле во время матча Португалия – Уругвай.

Напомним, им оказался футболист Марио Ферри, который выбежал на поле в футболке с надписями в поддержку Украины и иранских женщин, а также с флагом ЛГБТ. Его сразу же скрутили секьюрити.

По словам Фабрицио Романо, несмотря на строгие законы в Катаре, активиста, который помогал Украине с момента начала полномасштабного вторжения, все же отпустили.

The pitch invader during the Portugal-Uruguay match, Italian guy Mario Ferri, has just announced that he has been released with no consequences. #Qatar2022 pic.twitter.com/W1OFmlHnbS