



Сможет Левандовски забить 7 мячей и опередить Артема Довбика?

Артем Довбик почти стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Чтобы его опередить, Левандовски из "Барселоны" нужно завтра забить 7 мячей.



Невероятное развитие событий в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании!



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Еще тур назад, оформивший покер форвард "Вильярреала", норвежец Александер Серлот, вырвался на первое место и опередил украинца Артема Довбика из "Жироны".



Однако уже в следующем, последнем туре сезона, Артем оформил хет-трик и вырвался на первое место, опередив Серлота на один мяч.



Серлот в своем поединке 25 мая, не забил. Не забил 25 мая и Джуд Беллингем. Правда, для того, чтобы опередить украинца, ему нужно было забивать сразу 6 мячей.



Теперь украинца может обогнать разве что только Роберт Левандовски из "Барселоны". Но для этого ему нужно в матче с "Севильей" в воскресенье, забить 7 мячей.



Сможет?



Пока что Довбик смог повторить один из рекордов Андрея Шевченко. В первом же сезоне в одной из ТОП-5 лиг Европы, он смог забить ровно 24 мяча. 24 года спустя, после достижения Шевченко в "Милане". А станет ли лучшим бомбардиром лиги – узнаем уже сегодня.

