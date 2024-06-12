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Скончался легендарный баскетболист Джерри Уэст
12.06.2024 17:08 Алина Груднева

Скончался легендарный баскетболист Джерри Уэст

На 87-м году жизни скончался легендарный американский баскетболист, один из величайших игроков в истории НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Джерри Уэст.

Об этом стало известно 12 июня.

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Уэст умер в своем доме в окружении семьи. Причина смерти легендарного баскетболиста не раскрывается.

В 1960 году на Олимпийских играх он был одним из капитанов американской сборной, которая выиграла золотые медали.

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером и генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА. Под его руководством ассоциация "Лос-Анджелес Лейкерс" три раза выходила в плей-офф и один раз стала чемпионом Западной конференции. 

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