



Скончался легендарный баскетболист Джерри Уэст

На 87-м году жизни скончался легендарный американский баскетболист, один из величайших игроков в истории НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Джерри Уэст.



Об этом стало известно 12 июня.



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Уэст умер в своем доме в окружении семьи. Причина смерти легендарного баскетболиста не раскрывается.



В 1960 году на Олимпийских играх он был одним из капитанов американской сборной, которая выиграла золотые медали.



После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером и генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА. Под его руководством ассоциация "Лос-Анджелес Лейкерс" три раза выходила в плей-офф и один раз стала чемпионом Западной конференции.