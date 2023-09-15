Новости » Спорт
Скандал с поцелуем главы футбольной ассоциации Испании получил продолжение
15.09.2023 20:10 Алина Груднева

Скандал с поцелуем главы футбольной ассоциации Испании получил продолжение

Отстраненному после скандала с поцелуем президенту испанской футбольной ассоциации Луису Рубиалесу запретили приближаться к спортсменке Дженни Эрмосо, подавшей против него иск, ближе, чем на 200 метров.

Запретительный ордер Высокий суд страны издал 15 сентября.

Инцидент с поцелуем в губы произошел на церемонии награждения после того, как женская сборная Испании выиграла чемпионат мира.

Рубиалес настаивает на том, что это произошло по обоюдному согласию. В то же время, спортсменка Эрмосо сказала, что поцелуй ей навязали.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы