



Скандал с поцелуем главы футбольной ассоциации Испании получил продолжение

Отстраненному после скандала с поцелуем президенту испанской футбольной ассоциации Луису Рубиалесу запретили приближаться к спортсменке Дженни Эрмосо, подавшей против него иск, ближе, чем на 200 метров.



Запретительный ордер Высокий суд страны издал 15 сентября.



Инцидент с поцелуем в губы произошел на церемонии награждения после того, как женская сборная Испании выиграла чемпионат мира.



Рубиалес настаивает на том, что это произошло по обоюдному согласию. В то же время, спортсменка Эрмосо сказала, что поцелуй ей навязали.