



Сборная Ирака снялась с турнира по фехтованию, избегая встречи с израильтянами

Национальное информационное агентство Ирака сообщило в пятницу, что сборная страны отказалась от участия в чемпионате мира по фехтованию в Стамбуле после того как в результате жеребьевки она должна была состязаться с национальной сборной Израиля.



“Решение о выходе было принято в соответствии с законом о криминализации нормализации, одобренным иракским парламентом, в знак отказа от оккупационного израильского влияния и в знак солидарности с Палестиной”, – говорится в сообщении Иракской фехтовальной федерации.



Израильские спортсмены примут участие в командных соревнованиях на Кубке мира по фехтованию в Стамбуле в воскресенье. В субботу в личном зачете Йонатан Коэн был нокаутирован в 1/8 финала, а Юваль Шалом Фрейлих нокаутирован в 1/8 финала.



В прошлом году иракский парламент принял закон , криминализирующий любую форму “нормализации” отношений с Израилем, запрещающий всем иракским гражданам иметь какие-либо политические, экономические, культурные или любые другие формы общения с израильскими гражданами, даже через социальные сети. Наказанием за такое общение с израильтянами могут стать смертная казнь или тюремное заключение на длительный срок.



