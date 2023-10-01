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Румыния бойкотировала российские команды по футболу
01.10.2023 04:25 Алина Груднева

Румыния бойкотировала российские команды по футболу

Румынская Федерация футбола отказалась участвовать против юношеских российских клубов на международных турнирах. 

Об этом говорится в официальном заявлении.

"Мы должны быть солидарны с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами", - сказано в официальном заявлении.

Таким образом, Румыния присоединилась к бойкоту, объявленому Украиной, Англией, Польшей, Латвией, Литвой, Швецией, Данией и Норвегией.

А тем временем, УЕФА разрешил юношеским командам РФ участвовать в европейских соревнованиях, хотя им запрещено проводиться на территории РФ. Также клубам запрещено использовать свои флаг, гимн и национальную форму.

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