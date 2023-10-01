



Румыния бойкотировала российские команды по футболу

Румынская Федерация футбола отказалась участвовать против юношеских российских клубов на международных турнирах.



Об этом говорится в официальном заявлении.



"Мы должны быть солидарны с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами", - сказано в официальном заявлении.



Таким образом, Румыния присоединилась к бойкоту, объявленому Украиной, Англией, Польшей, Латвией, Литвой, Швецией, Данией и Норвегией.



А тем временем, УЕФА разрешил юношеским командам РФ участвовать в европейских соревнованиях, хотя им запрещено проводиться на территории РФ. Также клубам запрещено использовать свои флаг, гимн и национальную форму.