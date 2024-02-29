



Россию не пустят на Олимпиаду, и тут появилась Хоркина: “А и не надо!”

Появление гимнастки Светланы Хоркиной в интернет-сегменте вызвало настоящий шквал реакций. Титулов у Хоркиной - начни считать, собьешься. Легендарная спортсменка -. 9-кратная чемпионка мира, 2 -кратная олимпийская чемпионка, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.



Хоркина - уроженка Белгорода. Того самого, который сейчас стал прифронтовой зоной. Видимо и в спокойные времена в Белгороде было не очень, поэтому ребенка Светлана улетела рожать в США.



Теперь же, когда Россию выставили отовсюду, Хоркина появляется и говорит, что не было раньше никаких Олимпиад, и как было хорошо. По словам Светланы, надо стремиться быть лучшим у себя в стране - это главное. Ну, ей-то виднее, она свои титулы не дома получала.