Россию не пустят на Олимпиаду, и тут появилась Хоркина: “А и не надо!”
Появление гимнастки Светланы Хоркиной в интернет-сегменте вызвало настоящий шквал реакций. Титулов у Хоркиной - начни считать, собьешься. Легендарная спортсменка -. 9-кратная чемпионка мира, 2 -кратная олимпийская чемпионка, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.
Хоркина - уроженка Белгорода. Того самого, который сейчас стал прифронтовой зоной. Видимо и в спокойные времена в Белгороде было не очень, поэтому ребенка Светлана улетела рожать в США.
Теперь же, когда Россию выставили отовсюду, Хоркина появляется и говорит, что не было раньше никаких Олимпиад, и как было хорошо. По словам Светланы, надо стремиться быть лучшим у себя в стране - это главное. Ну, ей-то виднее, она свои титулы не дома получала.
-а может хватит говорить об Олимпийский играх? Давайте детей настраивать , что есть потрясающие игры дружбы, спартакиада народов СССР?— Ольга🇩🇪💛💙Безумцы в очередь и нах (@lass_mich_reden) February 27, 2024
Светлана Хоркина видимо много раз ударилась головой о брусья и вышибла остатки разума, который ей подсказал родить сына в США..😂 Скрепная сука pic.twitter.com/CHsKZrcsIM