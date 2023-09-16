Новости » Спорт
Роналду решил судиться с "Ювентусом": что произошло
16.09.2023 13:48 Алина Груднева

Роналду решил судиться с "Ювентусом": что произошло

Звездный футболист Криштиану Роналду подал иск в суд на "Ювентус", которому не намерен прощать задолженность по зарплате.

Об этом сообщает спортивная газета La Gazzetta dello Sport.

В частности, речь идет о соглашении, которое футбольный клуб заключил с игроками во время пандемии. Спортсмены пошли на снижение и отсрочку зарплаты, чтобы позже получить свои деньги в полном объеме.

Теперь клуб должен Роналду 19, 9 млн евро. Турин он покинул еще два года назад, а деньги так до сих пор и не получил.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы