



Роналду решил судиться с "Ювентусом": что произошло

Звездный футболист Криштиану Роналду подал иск в суд на "Ювентус", которому не намерен прощать задолженность по зарплате.



Об этом сообщает спортивная газета La Gazzetta dello Sport.



В частности, речь идет о соглашении, которое футбольный клуб заключил с игроками во время пандемии. Спортсмены пошли на снижение и отсрочку зарплаты, чтобы позже получить свои деньги в полном объеме.



Теперь клуб должен Роналду 19, 9 млн евро. Турин он покинул еще два года назад, а деньги так до сих пор и не получил.