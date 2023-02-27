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Роналду рассказал о сложностях в "Аль-Насре"
27.02.2023 01:22 Алина Груднева

Роналду рассказал о сложностях в "Аль-Насре"

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не сразу адаптировался в саудовском футбольном клубе "Аль-Наср" после трансфера.

В этом он признался во время интервью  Goal.com.

"Я все лучше чувствую команду, привыкаю. Начинаю понимать движение партнеров, поэтому можно сказать, что уже адаптировался", - отметил Роналду.

Футболист считает, что его новый клуб может выйти в будущем "на топовый уровень".

"Да, в первых матчах мне было не так уж просто, но теперь все отлично", — добавил он.
 

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