



Роналду рассказал о сложностях в "Аль-Насре"

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду не сразу адаптировался в саудовском футбольном клубе "Аль-Наср" после трансфера.



В этом он признался во время интервью Goal.com.



"Я все лучше чувствую команду, привыкаю. Начинаю понимать движение партнеров, поэтому можно сказать, что уже адаптировался", - отметил Роналду.



Футболист считает, что его новый клуб может выйти в будущем "на топовый уровень".



"Да, в первых матчах мне было не так уж просто, но теперь все отлично", — добавил он.

