Новости » Спорт
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий заработок в 2023 году
15.07.2023 15:15 Ирина Демьянова

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий заработок в 2023 году

Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом)  Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, заработав себе титул Книги рекордов Гиннеса за самый высокий годовой заработок спортсмена в 2023 году.

Об этом говорится на сайте рекордов Гиннеса.

Сообщается, что за 12 месяцев до 1 мая 2023 года (дата окончания большинства спортивных сезонов) Роналду заработал 136 миллионов долларов.

Роналду побил рекорд Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 миллионами долларов.

Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов заработка на поле и 90 миллионов долларов вне спортивной карьеры.

Завершают тройку самых высокооплачиваемых спортсменов 2022-2023 годов два других футболиста: Лионель Месси и Килиан Мбаппе..

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы