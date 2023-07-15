



Роналду попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый высокий заработок в 2023 году

Впервые с 2017 года (и в третий раз в целом) Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, заработав себе титул Книги рекордов Гиннеса за самый высокий годовой заработок спортсмена в 2023 году.



Об этом говорится на сайте рекордов Гиннеса.



Сообщается, что за 12 месяцев до 1 мая 2023 года (дата окончания большинства спортивных сезонов) Роналду заработал 136 миллионов долларов.



Роналду побил рекорд Месси, который был самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года с примерно 130 миллионами долларов.



Рекордный доход Роналду состоит из 46 миллионов долларов заработка на поле и 90 миллионов долларов вне спортивной карьеры.



Завершают тройку самых высокооплачиваемых спортсменов 2022-2023 годов два других футболиста: Лионель Месси и Килиан Мбаппе..



