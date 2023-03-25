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Роналду побил очередной мировой рекорд
25.03.2023 04:35 Алина Груднева

Роналду побил очередной мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд.

Он сыграл 197-й матч в составе национальной команды, выйдя на поединок отборочного цикла к Евро-2024 против Лихтенштейна.

Это событие звездный португалец прокомментировал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Очень приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе. Горжусь, что стал мировым рекордсменом по количеству матчей в сборной", — сообщил Роналду.

Поединок Португалия-Лихтенштейн, состоявшийся 23 марта, завершился со счетом 4:0
 

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