



Роналду побил очередной мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд.



Он сыграл 197-й матч в составе национальной команды, выйдя на поединок отборочного цикла к Евро-2024 против Лихтенштейна.



Это событие звездный португалец прокомментировал на своей странице в социальной сети Instagram.



"Очень приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе. Горжусь, что стал мировым рекордсменом по количеству матчей в сборной", — сообщил Роналду.





Поединок Португалия-Лихтенштейн, состоявшийся 23 марта, завершился со счетом 4:0