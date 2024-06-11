



Призовой фонд Евро-2024. Победитель получит меньше, чем Италия в 2021-м

Общий призовой фонд Евро 2024 составил 331 миллион евро. Это на €40 млн меньше по сравнению с предыдущим первенством, финальная часть которого прошла в 2021-м году.



Призовые распределяются следующим образом:

Участие в Евро-2024: €9.25 млн

Победа в матче групповой стадии: €1 млн

Ничья в матче групповой стадии: €500 тысяч

Выход в 1/8 финала: €1.5 млн

Выход в 1/4 финала: €2.5 млн

Выход в полуфинал: €4 млн

Выход в финал: €5 млн

Победа в финале: €3 млн

Таким образом, победитель Евро-2024 сможет заработать максимум 28.25 миллиона евро, если победит во всех матчах группового турнира. Италия на прошлом турнире получила €34 млн.Украина тогда заработала - €16 млн. Большая часть пошла на выплату призовых игрокам и тренерскому составу. В этом году букмекеры прогнозируют Украине выход из группы, но поражение в 1/8 финала.Украина - €12.25 млн. 2 победы и 1 поражение, вылетит в 1/8 финалаТаким образом, букмекеры считают, что Украина уступит первое место в группе Е - Бельгии. А в 1/8 финала проиграет победителю группы D – Франции (как считают букмекеры – финалисту Евро).