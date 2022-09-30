



Президент ПСЖ оказался в центре скандала с похищением людей

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оказался в центре скандала с похищением людей и вымогательствами.

По данным Marca, об этом сообщает газета Liberation.

Пострадавшим от действий Аль-Хелаифи и его приспешников назвали некого алжирского бизнесмена Тайеба Б., проживавшего вместе с женой и детьми в Катаре. У него якобы был компромат о том, как Катар на незаконных основаниях получил право на проведение ЧМ-2022.

Утверждается, что эмир Катара поручил разобраться с бизнесменом, которого кинули за решетку с 13 января 2020 года до 1 ноября. Из-за постоянного психологического давления он сдался и передал секретные документы адвокатам президента ПСЖ.