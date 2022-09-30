Новости » Спорт
Президент ПСЖ оказался в центре скандала с похищением людей
30.09.2022 01:22 Алина Груднева

Президент ПСЖ оказался в центре скандала с похищением людей

 

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи оказался в центре скандала с похищением людей и вымогательствами.
 
По данным Marca, об этом сообщает газета Liberation.
 
Пострадавшим от действий Аль-Хелаифи и его приспешников назвали некого алжирского бизнесмена Тайеба Б., проживавшего вместе с женой и детьми в Катаре. У него якобы был компромат о том, как Катар на незаконных основаниях получил право на проведение ЧМ-2022. 
 
Утверждается, что эмир Катара поручил разобраться с бизнесменом, которого кинули за решетку с 13 января 2020 года до 1 ноября. Из-за постоянного психологического давления он сдался и передал секретные документы адвокатам президента ПСЖ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы