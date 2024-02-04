



Последняя попытка: подтверждена новая дата исторического боя Усика с Фьюри

Исторический бой украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри, перенесенный из-за травмы последнего, состоится 18 мая 2024 года.



Информацию об этом подтвердил организатор мегафайта Турки Аль аш-Шейха.



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С боксерами уже согласованы штрафные санкции, если кто-то из них решит отказаться от поединка.



"Последняя попытка, когда мы можем провести бой. У меня есть гарантии от обоих бойцов. Это 10 миллионов долларов. Если кто-то откажется от поединка, то эту сумму получит соперник. 10 миллионов выплатят не организаторы. Деньги поступят с их личного счета", - сказано в сообщении.