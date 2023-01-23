Поразил финтом: Роналду провел первый официальный матч за “Аль-Наср” – видео
В матче 14 тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду вышел с первых минут против середняка "Эль-Эттифака".
Форвард провел на поле весь поединок, но отличиться забитым голом не смог. Тем не менее Криштиану порадовал публику, когда в середине второго тайма красивым финтом положил на газон защитника соперников Аль Мовалада.
Ronaldo ended him 💀 pic.twitter.com/xH2BoUSuT5— 🕊️🇳🇴 (@erlingtxt) January 22, 2023
Отсутствие голов от Роналду не помешало команде одержать минимальную победу. Все решил забитый мяч Андерсона, который удачно головой запер подачу Аль Сулаема.
Goal Talisca 💛🥺! #Ronaldo #النصر_الاتفاق || #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/GHDOJhvmze— Abd Elrahman Madkour (@abdo_M_74) January 22, 2023
Успех позволил "Аль-Насре" вернуться на первое место в чемпионате. Команда Роналду опережает "Аль-Хиляль" на 1 балл и "Аль-Иттихад" – на два. При этом "Аль-Хиляль" сыграл на матч больше.