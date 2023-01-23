



Поразил финтом: Роналду провел первый официальный матч за “Аль-Наср” – видео

В матче 14 тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду вышел с первых минут против середняка "Эль-Эттифака".



Форвард провел на поле весь поединок, но отличиться забитым голом не смог. Тем не менее Криштиану порадовал публику, когда в середине второго тайма красивым финтом положил на газон защитника соперников Аль Мовалада.

Отсутствие голов от Роналду не помешало команде одержать минимальную победу. Все решил забитый мяч Андерсона, который удачно головой запер подачу Аль Сулаема.Успех позволил "Аль-Насре" вернуться на первое место в чемпионате. Команда Роналду опережает "Аль-Хиляль" на 1 балл и "Аль-Иттихад" – на два. При этом "Аль-Хиляль" сыграл на матч больше.