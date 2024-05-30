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Полиция Берлина готовится к масштабной операции на Евро-2024
30.05.2024 11:19 Алина Груднева

Полиция Берлина готовится к масштабной операции на Евро-2024

Полиция Берлина готовится к масштабной операции в сфере безопасности на чемпионате Европы по футболу и конференции по вопросам восстановления Украины, которые состоятся в июне.

По данным издания Tagesschau, правоохранители готовятся к различным сценариям, начиная от возможных столкновений ультрас и агрессивного поведения пропалестинских демонстрантов, заканчивая теракты.

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"Мы должны постоянно оценивать ситуацию с безопасностью", – отметила комиссар полиции Барбара Словик.

По ее словам, за годы пребывания в должности, за шесть лет, ситуация в сфере безопасности еще никогда не была столь острой.

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