



Почему в Германии чувствуют облегчение, что Израиль не прошел на Евро-2024

В Германии чувствуют облегчение из-за того, что сборная Израиля не прошла на Евро-2024.



Об этом сообщает "Исраэль Хайом" со ссылкой на сотрудников службы безопасности страны.



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Дело в том, что в Германии все силы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности из-за высокого уровня террористической угрозы и возможных акций протеста.



"Присутствие сборной Израиля в Германии вместе с антиизраильскими болельщиками вызвало бы гораздо больше трудностей в поддержании безопасности и политизировало бы Евро-2024", - сказано в сообщении.



Тем не менее, в Германии осознают, что, несмотря на отсутствие Израиля, предотвратить все акции протеста не удастся.



"Протесты все равно будут. Полиция, организационный комитет и УЕФА сделали все, чтобы Евро-2024 прошло спокойно, но нет стопроцентной гарантии того, что инцидентов удастся избежать", - сказал источник в службах безопасности Германии.