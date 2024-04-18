



Папа Римский благословил пояс WBC и ждет боя Усик-Фьюри

Пояс WBC, который будет стоять на кону в бою за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, благословил сам Папа Римский Франциск, который с нетерпением ждет этого боя и обязательно будет его смотреть.



Об этом рассказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.



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"У Папы Франциска есть фонд. Я узнал, что существует программа под названием "Футбол с ценностями". Я предложил Папе создать "Бокс с ценностями". Он согласился и сразу же увлекся боксом. С того дня мы проводим множество акций, тренировок для тысяч людей во всем мире", – рассказал Сулейман.



Кстати, пояс WBC Папе Римскому принес он же.



"Я принес пояс, он благословил и подписал его. Папа подписал одну сторону и сказал, что я должен подписать другую, иначе боец подумает, что я болею за кого-то одного. У него нет победителя. Он с нетерпением ждет 18 мая", – заверил президент Всемирного боксерского совета.



"Папа сравнил кобру и мангуста. Мангуст – маленький, королевская кобра – самая страшная змея, и все же мангуст ее побеждает. И он приводит эту аналогию, говоря, что в жизни иногда нужно знать свои слабости и сильные стороны, использовать их и всегда знать слабости своего врага", – цитирует Сулеймана Sky Sports.

