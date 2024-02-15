



"Орландо Мэджик" увековечили майку Шакила О'Нила

"Орландо Мэджик" подняли на своей арене майку № 32 легендарного американского центрового Шакила О'Нила, подтвердили представители НБА.



Это, честно говоря, самое впечатляющее событие, - сказал О'Нил, который стал свидетелем того, как его майку в третий раз после "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Майами Хит" подняли на арене еще одной команды НБА, - этого я не ожидал. Начинать здесь, работать, играть здесь четыре года и быть удостоенным такой чести - это, наверное, самое особенное".



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"Орландо навсегда займет особое место в моем сердце. Я всегда буду гордиться тем, что являюсь частью этой команды... Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Без них не было бы меня", - сказал О'Нил во время церемонии, когда "Мэджик" подняли его майку под номером 32 на стропила Kia Center.



Легендарный О'Нил является известной фигурой как на площадке, так и за ее пределами, снимаясь в различных СМИ, таких как фильмы, видеоигры, рекламные ролики и ток-шоу.

