Огонь Олимпийских игр-2024 зажгли в храме Геры в Олимпии

Алтарь в храме древнегреческой богини Геры в Олимпии вспыхнул огнем. Так Греция объявляет миру о предстоящих Олимпийских играх.

La Flamme Olympique est allumée ! 🔥

Le relais de la Flamme de #Paris2024 peut commencer ! 🎆

-

The Olympic Flame is alive ! 🔥

The #Paris2024 Olympic Torch Relay can start ! 🎆 pic.twitter.com/Lv7En6VvEi — Paris 2024 (@Paris2024) April 16, 2024

🔥 Olympic flame for 2024 Paris Olympic Games was lit in ancient Olympia! The #Paris2024 is approaching…pic.twitter.com/GQTsG3m1Bi — Stella Long (@StellaLong9909) April 16, 2024

The Official Rehearsal for the Olympic Flame Ceremony for the Paris 2024 Olympics. pic.twitter.com/vrVT2IVC8O — eyeheartgreece (@eyeheartgreece) April 16, 2024

Далее олимпийский огонь направится эстафетой во Францию, которая в этом году будет распорядительницей Игр.По Греции огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 43 городах. 26 апреля огонь передадут организаторам парижской Олимпиады и доставят в Марсель.Открытие летних Игр запланировано на 26 июля.Российские и белорусские спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе, им запрещено демонстрировать связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.