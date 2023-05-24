



Нетаниягу поздравил Бейтар с получением кубка

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил игроков "Бейтар Иерусалим" с получением кубка.



Соответствующая встреча с командой состоялась 24 мая, после скандала из-за хоаса на поле после проникновения туда болельщиков.



Во встрече также приняли участие Мики Зоар, Нир Баркат, Моше Леон, владельцы и гендиректора команды Кафир Эдри, а также ее тренер.



"Я хочу сказать вам, что вчера произошли две хорошие вещи: во-первых, мы приняли бюджет, а во-вторых, вы вернули трофей в столицу Израиля", - сказал Нетаниягу.



Он подтвердил, что является фанатом клуба и выразил уверенность в том, что команда "может достигнуть большего".

