Нетаниягу поздравил Бейтар с получением кубка
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил игроков "Бейтар Иерусалим" с получением кубка.
Соответствующая встреча с командой состоялась 24 мая, после скандала из-за хоаса на поле после проникновения туда болельщиков.
Во встрече также приняли участие Мики Зоар, Нир Баркат, Моше Леон, владельцы и гендиректора команды Кафир Эдри, а также ее тренер.
"Я хочу сказать вам, что вчера произошли две хорошие вещи: во-первых, мы приняли бюджет, а во-вторых, вы вернули трофей в столицу Израиля", - сказал Нетаниягу.
Он подтвердил, что является фанатом клуба и выразил уверенность в том, что команда "может достигнуть большего".
May 24, 2023