



Герцог вручил кубок Бейтару после хаоса на стадионе

Президент Ицхак Герцог вручил кубок Израиля команде Бейта Йерушалайм после хаоса на стадионе.



Во время церемонии он отметил, что такие события не могут стать нормой для спортивных мероприятий в стране.



"Все, кто занимается спортом в Израиле, должны работать над тем, чтобы искоренить это нездоровое зло с полей", — подчеркнул президент.



По его словам, вручение трофея должно было состояться прошлой ночью "намного более счастливым образом", но развернувшиеся беспорядки помешали этому.



Напомним, после массовых беспорядков на стадионе Сами Офер, в результате которых Герцога пришлось эвакуировать, церемония была отменена.



Многие говорили, что "Бейтар" лишат почетного титула. Тем не менее, футбольная федерация приняла решение не отменять результаты матча и чемпионата.





