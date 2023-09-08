



Нетаниягу мечтает принять Месси в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 7 сентября встретился в Иерусалиме президентом Южноамериканской футбольной конфедерации (Конмебол) Алехандро Домингесом, министром спорта Мики Зоаром и главой израильской футбольной ассоциации Моше Зоарцем.



Домингес, который также является вице-президентом FIFA, сообщил премьер-министру, что он “согласен с прибытием взрослой сборной Аргентины, включая Месси, и молодежной команды на товарищеские матчи в Израиле". Об этом сообщила IFA в Instagram.



Отношения между футбольными организациями обеих стран переживают прекрасный момент, как было отмечено во время визита сборной Израиля в Аргентину на Мундиалито.



Нетаниягу поделился в своих социальных сетях комментарием о встрече с Домингесом.



“Хорошие новости от моей сегодняшней встречи с президентом Конмебола”, – отметил премьер-министр. И рядом с фотографией Месси написал просто “мы ждем тебя!” .



Хотя официального публичного подтверждения от IFA или Южноамериканской конфедерации еще не было, израильтяне уже готовятся принять команду чемпиона мира в 2024 году.