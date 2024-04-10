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На матче ПСЖ - "Барселона" усилена охрана из-за угрозы теракта
10.04.2024 15:06 Алина Груднева

На матче ПСЖ - "Барселона" усилена охрана из-за угрозы теракта

В районе стадиона "Парк де Пренс" усилены меры безопасности в преддверии матча ПСЖ - "Барселона".

По данным французской полиции, охрана усилена из-за угрозы теракта со стороны ИГИЛ.

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Правоохранители убрали припаркованные возле стадиона автомобили и установили бетонные блоки.

По данным Site Intelligence, террористическая организация ИГИЛ ранее призвала своих последователей воссоздать нападение на стадион "Стад де Франс", которое было совершено в ноябре 2015 года.

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